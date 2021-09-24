Центральный матч шестого тура английской Премьер-лиги – «Челси» против «Сити». Eurosport.ru и БК Winline рассказывают все, что нужно знать об этой встрече.

Кто посмотрит матч по ТВ

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Не факт, что в воротах лондонцев сыграет Эдуар Менди. Сенегальский голкипер отхватил от Артема Дзюбы в Лиге чемпионов, не сыграл в двух последних матчах, и Томас Тухель не уверен, что африканец выйдет на поле против «Сити». Немец не торопится делать прогнозы и насчет Кристиана Палисика, но потеря американского вингера не так критична для «Челси». Под вопросом участие в игре Н'Голо Канте, который был заменен в перерыве игры с «Астон Виллой» в среду.

«Сити» не помогут намного больше футболистов. Травмированы Эмерик Лапорт и Джон Стоунз, мало шансов сыграть у Александра Зинченко, Илкая Гюндогана и Родри, которые также лечились от повреждений. Ну, а в положении Бенжамена Менди вообще не стоит говорить о футболе: парень сидит в тюрьме по обвинению в изнасиловании.

Александр Зинченко Фото: Getty Images

Форма

И у лондонцев, и у манкунианцев дела идут весьма неплохо. «Челси» не проигрывает с 23 мая – тогда команда Тухеля уступила «Астон Вилле». С тех пор – 12 побед и всего две ничьи, учитывая товарищеские встречи. «Сити» за тот же период проиграл три матча, зато за последние 10 поединков команда Гвардиолы вонзила 26 мячей, пропустив всего семь. У «синих» за 10 игр накопилось 32 мяча, но учитываем, что 13 из них лондонцы накидали в товарняке «Уэймуту» из 4-й по силе английской лиги.

Ориентировочные составы

Лицом к лицу

«Челси» и «Сити» провели друг с другом 85 матчей: 58 из них завершились победами «горожан», 69 – за «синими».

«Сити» отстает от «Челси» на 15 забитых мячей: 213 против 228.

Из последних пяти матчей «Манчестер» проиграл четыре и победил лишь в одной встрече.

Самая крупная победа «Челси» над «Сити» – 6:0. Самое крупное поражение – с тем же счетом.

Ни один из последних 12 поединков между «Челси» и «Сити» в чемпионате не завершился вничью.

Ромелу Лукаку – единственный игрок «Челси», забивший более одного мяча в АПЛ в этом сезоне. У «Сити» 10 таких игроков.

Кевин де Брёйне забивал в каждом из своих последних трех матчей в АПЛ против «Челси». Единственный игрок, забивший гол в четырех матчах подряд Премьер-лиги против клуба, за который он ранее играл, – это Крэйг Беллами (против «Ньюкасла» в период с 2007 по 2011 годы).

Гвардиола потерпел восемь поражений от «Челси» за карьеру – больше, чем от любой другой команды, включая четыре поражения на «Стэмфорд Бридж».

Котировки

Обе команды набрали неплохую форму, а потому коэффициенты на их успех примерно равны. Тот случай, когда рискованно ставить на победу любой из сторон, а потому лучше покопаться в других вариантах. В начале сезона командам нечем рисковать, плюс ко всему и у «Сити», и у «Челси» из-за травм ослаблена оборона. Голы наверняка будут, и ставка на обе забьют с приличным кэфом 1,87 выглядит самой рабочей.

Где смотреть?

Матч состоится на «Стэмфорд Бридж» 25 сентября и начнется в 14:30 (мск). В прямом эфире встречу покажет Okko Sport. Также читайте на Eurosport.ru текстовую трансляцию – там будет еще веселее и зажигательнее, чем в телеящике.

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