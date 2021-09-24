Шесть клубов английской Премьер-лиги заинтересованы в освоении чемпионата Пакистана. Партнерство может привести к тому, что пакистанские клубы примут те же цвета и прозвища, что и те, с которыми они стали побратимами в Англии.
Названия клубов АПЛ не разглашаются, но известно, что один из них принадлежит к «большой шестерке», а остальные пять расположены в районах с высоким уровнем азиатского населения. Также сообщается, что бывший обладатель «Золотого мяча» Майкл Оуэн станет послом пакистанской Премьер-лиги, а клубы, которые подружатся с представителями АПЛ, играют за города Карачи, Лахор, Кветта, Исламабад, Пешавар и Мултан.
Чемпионат Англии
«Подкатился, а он ударил меня». Клаттенбург – о драке с Аткинсоном
«Футбольный потенциал Пакистана огромен, и я очень рад выявить нереализованные таланты в стране с населением 215 млн человек. Я стремлюсь к перекрестному продвижению и развитию футбола между Великобританией и Пакистаном с помощью первой в истории лиги франчайзинговых моделей», – приводит слова Оуэна Daily Mail.
- Пакистанская Премьер-лига в нынешнем виде основана в 2004 году.
- Действующий победитель – «КРЛ» из Равалпинди.
Чемпионат Англии
Лукаку против Грилиша. «Челси» зарубится с «Сити» в АПЛ
Чемпионат Англии
Лукаку не уверен, что преклонение колена эффективно против расизма