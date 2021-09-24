Шесть клубов английской Премьер-лиги заинтересованы в освоении чемпионата Пакистана. Партнерство может привести к тому, что пакистанские клубы примут те же цвета и прозвища, что и те, с которыми они стали побратимами в Англии.

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Названия клубов АПЛ не разглашаются, но известно, что один из них принадлежит к «большой шестерке», а остальные пять расположены в районах с высоким уровнем азиатского населения. Также сообщается, что бывший обладатель «Золотого мяча» Майкл Оуэн станет послом пакистанской Премьер-лиги, а клубы, которые подружатся с представителями АПЛ, играют за города Карачи, Лахор, Кветта, Исламабад, Пешавар и Мултан.

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«Футбольный потенциал Пакистана огромен, и я очень рад выявить нереализованные таланты в стране с населением 215 млн человек. Я стремлюсь к перекрестному продвижению и развитию футбола между Великобританией и Пакистаном с помощью первой в истории лиги франчайзинговых моделей», – приводит слова Оуэна Daily Mail

Пакистанская Премьер-лига в нынешнем виде основана в 2004 году.

Действующий победитель – «КРЛ» из Равалпинди.

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