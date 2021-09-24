Опубликовано 24/09/2021 в 11:09 GMT

Британский арбитр Марк Клаттенбург рассказал, как однажды подрался с другим судьей Мартином Аткинсоном.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом.

«Между мной и Аткинсоном была политическая война. Мы никогда не ладили. Однажды мы играли пять на пять в зале. Я сделал подкат, а он в ответ ударил меня. Я ударил его. С того момента мы всегда сохраняли определенное уважение друг к другу, но о дружбе речи быть не могло. Вместо того, чтобы просто забыть о случившемся, он стал относиться ко мне жестче. Это ощущение усилилось, когда я стал представлять угрозу его карьере. Когда я работал на еврокубковых матчах, один из приспешников Аткинсона был четвертым арбитром. Я знал, что он докладывает своему хозяину», – приводит слова Клаттенбурга The Athletic

Чемпионат Англии Клаттенбург: «Клопп никогда не умел проигрывать» 19/09/2021 В 13:10

Клаттенбург работал арбитром 17 лет – с 2000-го по 2017-й.

За карьеру он отработал 616 матчей, показал 2010 желтых и 41 красную карточку. Еще 51 удаление пришлось на второе предупреждение.

Чемпионат Англии Клаттенбург: «Салаха нужно дисквалифицировать за симуляции» 22/01/2019 В 15:03