Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о спортивной форме 36-летнего форварда команды Криштиану Роналду. Сульшер считает, что CR7 способен играть на высшем уровне как минимум до 40 лет.

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«Я не удивлюсь, если он будет играть до 40 лет. То, как он заботится о себе, – это ключ ко всему, и, конечно же, тут вопрос генов. Должны быть какие-то особые гены! Он вложил каждую каплю своей энергии и усилий в то, чтобы стать тем игроком, каким является сегодня. Он абсолютно заслуживает всех похвал, которые звучат в его адрес. Прежде всего, за свое физическое состояние. Еще более впечатляет то, что он сохранил чувство спортивного голода, когда уже столько всего достиг.

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Его менталитет по-прежнему неоспоримо правильный. Все зависит от его желания. И он будет продолжать играть, пока ноги или даже голова не скажут ему остановиться, потому что он отдал все», – цитирует Сульшера издание Goal

Криштиану Роналду забил 3 мяча в 2 матчах после возвращения в «МЮ».

Роналду на протяжении многих лет поддерживает специальную диету и особый распорядок дня.

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