Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча шестого тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» и рассказал о соперничестве с коучем «горожан» Хосепом Гвардиолой.

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«Не так давно все утверждали, что я не знаю, как победить Гвардиолу. Но это не только наше противостояние. У нас ведь не теннис или шахматы. Сражаться будут наши команды друг против друга – причем на очень высоком уровне.

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Честно говоря, последние три игры прошли с равными шансами. Такое ощущение было до стартового свистка, и во время матчей я чувствовал, что игра могла завершиться с любым исходом. Когда игра равна, все решают мелкие детали. Небольшие эпизоды могут дать нам преимущество, но при этом понадобится немного удачи», – цитирует Тухеля Sky Sports.

Матч «Челси» – «Манчестер Сити» состоится 25 сентября в 14:30 по мск.

«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, набрав 13 очков в пяти турах. «Манчестер Сити» занимает 5-е место.

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