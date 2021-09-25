«Манчестер Сити» намерен побороться с «Реалом» за нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

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Шейх Мансур бен Зайед аль-Найян, владелец английского клуба, заявил сотрудникам «Ман Сити», что француза нужно подписать любой ценой, пишет Daily Mail со ссылкой на подкаст Transfer Window.

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«Манчестер Сити» попытается подписать Мбаппе уже в январе, когда до истечения его контракта с «ПСЖ» останется полгода. В стане «горожан» считают, что деньги – не проблема для осуществления трансфера. Теперь нужно убедить Килиана сделать выбор в пользу чемпионата Англии. За ситуацией с Мбаппе внимательно следит и мадридский «Реал». Минувшим летом «ПСЖ» отклонил два предложения о трансфере, которые поступили от «Мадрида». Последнее превышало 170 миллионов евро без бонусов.

В этом сезоне 22-летний форвард забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 7 матчах Лиги 1.

Килиан Мбаппе неоднократно заявлял, что является фанатом «Реала». Мадридский клуб следит за французом с 2017 года.

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