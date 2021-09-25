Марк Робертс, руководитель отдела британской полиции, контролирующего порядок на футбольных матчах в стране, раскритиковал идею о снятии запрета на употребление алкоголя на трибунах во время матчей.
Бывший министр спорта Великобритании Трейси Крауч предложила отменить запрет алкоголя на футболе. На турнирах по крикету, регби, конному спорту и дартсу разрешено распивать спиртное.
Чемпионат Англии
Владелец «Сити» намерен заполучить Мбаппе любой ценой
«К сожалению, мы уже видели, что алкоголь играет значительную роль, когда на футболе случаются эпизоды насилия или нарушения общественного порядка. Любой, кто часто посещает ночные мероприятия, знает, что у граждан Великобритании часто возникают нездоровые отношения с алкоголем и наркотиками. В этом виде спорта и вокруг него существует четкая связь между алкоголем и плохим поведением.
В других видах спорта просто нет насилия и преступного поведения со стороны болельщиков. В футболе есть, хотя и в меньшинстве случаев. После финала Евро-2020 и возвращения болельщиков на трибуны мы видим, каков уровень беспорядков на матчах. В частности, случались нападения на стюардов и преступления на почве ненависти. Было бы безответственно подпитывать это, допуская большее употребление алкоголя во время игр. Я был бы рад обсудить этот вопрос с Трейси Крауч, чтобы еще раз объяснить, с какими проблемами могут столкнуться полиция и службы безопасности на стадионах», – приводит слова Робертса The Guardian.
- В финале Евро-2020 на «Уэмбли» происходили массовые беспорядки.
- Распитие алкоголя на трибунах в Англии было запрещено с 1985 года.
Чемпионат Англии
Тухель: «Недавно все говорили, что я не знаю, как победить Пепа»
Чемпионат Англии
Сульшер объяснил, за счет чего Роналду сможет играть до 40 лет