Марк Робертс, руководитель отдела британской полиции, контролирующего порядок на футбольных матчах в стране, раскритиковал идею о снятии запрета на употребление алкоголя на трибунах во время матчей.

Бывший министр спорта Великобритании Трейси Крауч предложила отменить запрет алкоголя на футболе. На турнирах по крикету, регби, конному спорту и дартсу разрешено распивать спиртное.

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«К сожалению, мы уже видели, что алкоголь играет значительную роль, когда на футболе случаются эпизоды насилия или нарушения общественного порядка. Любой, кто часто посещает ночные мероприятия, знает, что у граждан Великобритании часто возникают нездоровые отношения с алкоголем и наркотиками. В этом виде спорта и вокруг него существует четкая связь между алкоголем и плохим поведением.

В других видах спорта просто нет насилия и преступного поведения со стороны болельщиков. В футболе есть, хотя и в меньшинстве случаев. После финала Евро-2020 и возвращения болельщиков на трибуны мы видим, каков уровень беспорядков на матчах. В частности, случались нападения на стюардов и преступления на почве ненависти. Было бы безответственно подпитывать это, допуская большее употребление алкоголя во время игр. Я был бы рад обсудить этот вопрос с Трейси Крауч, чтобы еще раз объяснить, с какими проблемами могут столкнуться полиция и службы безопасности на стадионах», – приводит слова Робертса The Guardian.

В финале Евро-2020 на «Уэмбли» происходили массовые беспорядки.

Распитие алкоголя на трибунах в Англии было запрещено с 1985 года.

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