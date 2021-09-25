«Манчестер Сити» обыграл «Челси» в матче 6-го тура английской Премьер-лиги со счетом 1:0. Эта победа стала 221-й для тренер «горожан» Хосепа Гвардиолы в качестве главного тренера команды. Испанец побил рекорд «Манчестер Сити».
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Гвардиола опередил Леса Макдауэлла, который за 13 лет одержал 220 побед в качестве главного тренера «горожан». «Я так горжусь этим. Период, который мы проводим вместе, великолепен. Мы можем проигрывать матчи, проиграть финал, но мы играем с невероятным мужеством в каждой игре. Мы каждый раз играем в нашу игру, и это заставляет меня гордиться», – отметил Пеп.
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  • «Сити» провел 303 матча под руководством Гвардиолы (+221 =37 -45).
  • Победу «горожанам» в игре с «Челси» принес гол Габи Жезуса.
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