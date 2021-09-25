«Челси» мог стать первой командой, которая обыграла Пепа Гвардиолу четыре раза подряд. В конце сезона-2020/21 Томас Тухель разбил «Манчестер Сити» в Кубке Англии, АПЛ и Лиге чемпионов. 25 сентября серия прервалась.

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«Челси» ожидаемо уступил по владению. Команда Тухеля перешла за 50% контроля мяча лишь в одной из трех победных игр против «Сити». В этот раз показатель установился на отметке в 40%. Главная задумка лондонцев была связана с контролем над опорной зоной соперника. Ромелу Лукаку и Тимо Вернер пресекали передачи на Родри, а Н’Голо Канте и Матео Ковачич следили за смещениями Кайла Уокера, Жоау Канселу и Бернарду Силвы.

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Лукаку и Вернер совместно пресекают пасы на Родри Фото: Other Agency

Канте выдвигается к Канселу, Джорджиньо при этом контролирует Де Брёйне, а Ковачич – Силву Фото: Other Agency

К прессингу «Челси» не прибегал. PPDA команды (среднее число передач соперника, за которыми следует защитное действие) составил 21,44 – в два раза хуже, чем в среднем по сезону. Тухель решил остановить «Манчестер Сити» за счет среднего блока.

Соперник предложил альтернативный план. В отличие от «Челси», «Сити» включил тотальное давление – PPDA команды составил 9,13. Прессинг гостей работал по персональным привязкам. Команда Тухеля с трудом вылезала из-под высокой защиты и за первый тайм нанесла лишь один удар.

Персональный прессинг «Манчестер Сити» Фото: Other Agency

В атаке «Сити» поставил на полуфланги. Большинство действий команды в штрафной «Челси» (30 из 41) пришлось на эти зоны. Основная нагрузка упала на Джека Грилиша. Англичанин ответственен за 15 активностей в коробке соперника. 10-й номер подхватывал мяч слева и смещался к центру.

План «Сити» нельзя назвать полностью удачным. За первый тайм команда нанесла лишь один удар с игры из штрафной. По итогам матча команда Гвардиолы разбила соперника по ударам (15 против 5) и xG (1,69 против 0,19), но этим цифрам нужен контекст.

Три самых опасных удара «Сити» в матче – Габи Жезуса на 60-й минуте (0,39 xG), Эмерика Лапорта на 78-й (0,36) и Грилиша на 82-й (0,35) – прилетели после гола. До пропущенного мяча «Челси» неплохо сдерживал штрафную. Проблемы начались после.

Тухель оказался неготовым к перестроению. Стартовый план Томаса с контролем над чужой опорной зоной работал, а «Сити» забил из неочевидной ситуации, но тренер «Челси» должен был предусмотреть такой сценарий и заготовить ответные шаги.

Что предложил Тухель после гола Жезуса? Выход Кая Хаверца и откат к классической системе с тремя игроками в атаке, позднее – замену Джоржиньо на Рубена Лофтус-Чика. Возможности «Челси» сковала травма Риса Джеймса, из-за которой команда осталось без шанса на третью тактическую замену, однако в открытой игре «Сити» оказался эффективнее.

Тухель – гибкий тренер, однако 25 сентября таланта Томаса хватило лишь на стартовый план. Против «Манчестер Сити» нужен был запасной план.

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