Бывший полузащитник сборной Франции, «Арсенала» и «Манчестер Сити» Самир Насри объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет.
Одной из основных причин он называет изменившееся отношение к футболу из-за несправедливого, по его мнению, отстранения от игры на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, сообщает L’Equipe.
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- в 2016 году он проходил курс лечения в американской клинике DripDoctors, которая занимается витаминной терапией и потенциально скрывает следы допинга. Апелляция адвокатов Насри в CAS была отклонена, более того, дисквалификация была продлена на год.
- Насри выступал за «Арсенал», «Манчестер Сити», с которым стал двукратным чемпионом АПЛ, «Марсель» и другие клубы. Последней его командой был «Андерлехт», который расторг с ним соглашение в 2020 году.
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