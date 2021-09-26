Защитник «Челси» Антонио Рюдигер может покинуть лондонскую команду уже летом 2022 года. Его не устраивают зарплата и условия нового контракта, на которых настаивает клуб. Агенты игрока уже ищут подходящее место работы, а сам Рюдигер хочет попробовать свои силы в чемпионате Испании.

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Как сообщает Marca , игрок не собирается продлевать контракт с английским клубом, истекающий в 2022 году. В связи с этим представители футболиста приступили к поискам новой команды. Интерес к немцу проявляет «Бавария», однако самому Рюдигеру интересен переход в «Реал». Мадридцы тоже желают укрепить позицию в центре обороны.

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«Челси» предлагает Рюдигеру зарплату в 6,5 млн евро, футболист требует 10 млн.

В нынешнем сезоне 28-летний игрок провел 6 матчей в АПЛ и забил 1 мяч.

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