Вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес поиздевался над Бруну Фернандешем в матче против «МЮ».
После назначения пенальти Мартинес подошел к игрокам «Юнайтед» и предложил Бруну позволить Криштиану Роналду пробить 11-метровый, сообщает talkSPORT. Манкунианцы оттолкнули аргентинского голкипера, а к точке подошел все же Фернандеш, который пробил выше ворот. После промаха Мартинес повернулся к болельщикам и начал танцевать.
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- Это не первый случай, когда Мартинес сбивает с толку соперника перед ударом с точки. Во время серии пенальти после матча Аргентины с Колумбией на Кубке Америки вратарь грубо разговаривал с Йерри Миной и заставил защитника смазать попытку.
- Эмилиано Мартинес перешел из «Арсенала» в «Астон Виллу» за 17,4 млн евро.
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