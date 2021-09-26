Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон высказался о работе со звездным португальским форвардом Криштиану Роналду.

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«Когда он был совсем молод, он быстро учился. Многие говорили, что он любит «нырять», и на протяжении небольшого отрезка так оно и было, но потом он атаковал оборону, и для того, чтобы проскочить мимо защитника, ему хватало немного помочь себе локтем. Он летел в атаку с невероятной скоростью. Он все лучше понимал игру, и у него с рождения было желание играть.

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Он жертвовал собой, чтобы стать лучшим. Помню, как мы готовились к матчу с «Арсеналом» и работали на базе под сильным дождем. После тренировки – а он всегда оставался после занятия поработать еще – я сказал: «Завтра у нас матч, на улице слишком мокро. Земля слишком мягкая». Я пошел в свой кабинет, смотрю в окно – и что я вижу? Он отправился заниматься на искусственный газон. Тут и сказать нечего – его взяла!» – цитирует Фергюсона пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Криштиану Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год.

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