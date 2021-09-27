В 2010 году Грэм Поттер уехал тренировать в Швецию. 35-летнему коучу доверили «Эстерсунд», клуб из четвертого дивизиона. Через пять лет после назначения британец вывел команду в высший дивизион, а спустя еще два года – в Лигу Европы.

Главным хайлайтом «Эстерсунда» в еврокубке стала выездная победа над «Арсеналом» – 2:1. В 2018-м Поттера перехватил «Суонси», в 2019-м коуч отправился в «Брайтон». В родную страну Грэм вернулся идеальным менеджером для скромных команд: в Швеции англичанин достиг успеха с узким бюджетом. Неудивительно, что его команда пролезла в топ-6 АПЛ вопреки потере ключевого защитника.

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«Брайтон»-2020/21 – главная боль футбольной аналитики. По продвинутым метрикам команда должна была закрыть сезон как минимум в верхней десятке АПЛ. В чемпионате банда Поттера шла 11-й по ожидаемым голам без учета пенальти, пятой – по точным пасам в 18 метрах от ворот и третьей – по допущенным xG. Аномалия – в том, что прибрежный клуб закончил кампанию на 16-м месте.

Судя по ожидаемым голам, в АПЛ-2020/21 «Брайтон» недобрал семь мячей. Главный виновник – Неаль Мопей, который отстал от xG почти на шесть пунктов. На первый взгляд, руководство должно было ринуться за новым страйкером в ближайшее трансферное окно. Вместо этого Поттер затребовал универсала Энока Мвепу и крайка Марка Кукурелью.

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Похожая проблема возникла в обороне. Бен Уайт уехал в «Арсенал» за 58 млн евро. «Брайтон» мог выйти на рынок и залатать пробоину в защите, но Поттер привлек к основе резервиста Шейна Даффи. Решения Грэма причудливы, но в сезоне-2021/22 они подарили команде результат: к концу сентября у южан возник шанс пролезть на временное первое место.

В августе Поттер сформулировал: ключ к успеху – держаться уровня-2020/21. «Большую часть сезона мы выступали качественно. Если сохраним прежнюю эффективность, результаты улучшатся», – заверял Грэм в интервью Sky Sports.

«Брайтон» выполнил тренерскую задачу благодаря гибкости в центре. Команда варьирует схемы и роли в зависимости от соперника. Базовый атакующий вариант включает двух опорников, вингбеков и двух атакующих полузащитников. Система позволяет игрокам Поттера по-разному выходить с мячом на чужую половину.

Базовая расстановка «Брайтона» с двумя опорниками, двумя десятками и вингбеками Фото: Other Agency

Альтернатива – ромб, по краям которого располагаются универсалы (в первом тайме с «Бёрнли» – Мвепу и Ив Биссума). Они могут как насыщать чужую штрафную, так и отходить вглубь, чтобы помочь с розыгрышем.

Вариант ромба в средней линии «Брайтона» Фото: Other Agency

Разные варианты в центре подстраивают «Брайтон» под разных соперников. Если система отказывает, нагрузку подхватывают отдельные исполнители.

Поттер располагает личной версией Эдена Азара – речь про Леандро Троссарда. 26-летний бельгиец помогает «Брайтону» дриблингом и таскает мяч. Вингер раздает по 2,61 обводки за 90 минут. 66,7% из них оказываются удачными – это уровень Аллана Сен-Максимина и Кевина де Брёйне.

Другая звезда «Брайтона» – Ив Биссума. Малиец все дальше уходит от статуса чистого разрушителя. Полузащитник входит в 20% лучших игроков на позиции как по отборам и перехватам, так и по удачным обводкам. В системе Поттера африканец исполняет опорника или восьмерку: может разбивать чужие атаки и помогать передачами, а может и лично таскать мяч.

Кроме того, за «Брайтон» играют Паскаль Гросс, который создает удары на уровне Бруну Фернандеша (5,33 предударных действия против 5,39 у португальца), и Адам Уэбстер, выигрывающий верх стабильнее Харри Магуайра (76,9% успешных единоборств против 75%). В воротах блистает Роберт Санчес, чьи пропущенные голы идут вровень с Алиссоном. Уровень каждого из них может и не доставать до топов, но все они способны подтянуть команду в трудной игре.

Грэм Поттер Фото: Getty Images

Перфоманс «Брайтона» нужно хвалить с двумя оговорками. В отличие от сезона-2020/21, команда превосходит ожидаемые цифры. Игроки Поттера забили на мяч больше, а пропустили почти на два меньше xG. Другое уточнение связано с уровнем соперников. Самым грозным оппонентом южан на старте АПЛ-2021/22 стал «Лестер». В конце октября Грэм сыграет с «Ливерпулем» и «Сити» подряд, а самый ровный отрезок календаря придется на декабрь.

До просадки по результатам «Брайтон» останется главным торжеством футбольной справедливости. К команде Поттера наконец возвращается удача – все благодаря гибкой системе в центре и отдельным звездам, а еще последовательности руководства.

Клубные менеджеры не посмотрели на 16-е место или слабую реализацию и закупились в унисон с необычными желаниями тренера. Решимость руководства сработала, а Поттер выступил за следующим необычным успехом после отрезка в «Эстерсунде».

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