Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч прокомментировал рекорд Мохамеда Салаха, который быстрее всех в истории «красных» забил 100-й мяч в АПЛ, и сравнил египтянина с двумя другими легендами клуба – Фернандо Торресом и Луисом Суаресом.

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«Салах оформил 100 голов за «красных» в высшем дивизионе Англии быстрее легенд «Ливерпуля» всех времен – Роджера Ханта и Джека Паркинсона. Он – феномен, поскольку из иностранцев только Тьерри Анри и Серхио Агуэро достигли этой отметки за меньшее количество игр. Но есть чувство, что его по-прежнему недооценивают, и я не могу понять почему. Возможно, причина в том, что сногсшибательная статистика, которую он демонстрирует каждый сезон, воспринимается как норма.

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На мгновение сравните его с Фернандо Торресом и Луисом Суаресом. У болельщиков они почти пользуются большим уважением, считаются особенными. Но у Салаха есть рекорд, который легко их затмевает. Честно говоря, «Ливерпуль», за который играл Суарес – один из худших за последние годы. Нынешняя команда полна звезд. Восприятие – штука забавная.

Просто посмотрите на то, что он делает, и придете к выводу, что Салах – великий игрок современности. Он уже забронировал место на правом фланге атаки в команде лучших игроков «Ливерпуля» за всю историю. Включите его туда вместе с Джеррардом, Сунессом, Рашем, Далглишем – кого бы еще вы ни выбрали, Мо точно должен быть там. Когда вы думаете о команде лучших игроков, которые когда-либо носили красную футболку, Салах должен туда попасть. Суарес и Торрес – нет», – написал Крауч в колонке на Daily Mail

Салах оформил 100-й гол за «Ливерпуль» в АПЛ в матче 6-го тура с «Брентфордом». Для достижения этой отметки ему потребовался 151 матч.

Предыдущий рекорд принадлежал Роджеру Ханту – он забил 100 мячей в составе «красных» в высшем дивизионе Англии за 152 игры.

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