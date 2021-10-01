Актер Дэниэл Крэйг, исполнитель роли Джеймса Бонда и фанат «Ливерпуля», заявил, что из главного тренера «красных» Юргена Клоппа получился бы отличный Агент 007.

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– Как вы думаете, из Юргена Клоппа получился бы хороший Джеймс Бонд?

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– Я его обожаю, так что да. Мне посчастливилось пару раз встретиться с Клоппом – и за ним просто хочется следовать. За последние годы я встречал лишь несколько таких людей. Еще один – Алекс Фергюсон, но вообще-то я не должен о нем говорить! Клопп – лидер. Так что во многом он даже превосходит Джеймса Бонда, – сказал актер в интервью Джейми Каррагеру. Слова Крэйга приводит Liverpool Echo

Юрген Клопп уже прокомментировал высказывание актера. Коуч «Ливерпуля» ответил Крэйгу в своем стиле.

«Спасибо за такие приятные слова, но я был бы ужасным Джеймсом Бондом! Если я выйду из воды в плавках, мир этого не вынесет. Он должен спасти мир, а я должен помочь «Ливерпулю», – цитирует Клоппа журналист Джеймс Пирс.

Дэниэл Крэйг впервые сыграл Джеймса Бонда в фильме «Казино Рояль», который вышел в прокат в 2006 году.

«Не время умирать» – его пятое появление в роли Агента 007 после фильмов «Квант милосердия», «Координаты Скайфолл» и «СПЕКТР».

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