Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Глен Джонсон высказался о соперничестве нападающего «Челси» Ромелу Лукаку и форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду за право стать лучшим бомбардиром АПЛ.
«Думаю, Лукаку забьет больше Роналду. Только из-за игрового времени. Мне кажется, Роналду не сможет выходить на поле каждую неделю. Считаю, что «Челси» движется в правильном направлении. Они будут создавать много голевых моментов, так что у Лукаку будет огромное количество шансов забить. Если он будет играть каждую неделю, их будет еще больше. Если вы попросите меня сделать прогноз, то я считаю, что Лукаку станет лучшим бомбардиром АПЛ, забив 24 гола», – приводит слова Джонсона Manchester Evening News.
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- На старте АПЛ-2021/22 Ромелу Лукаку сыграл 5 матчей и забил 3 мяча.
- У Криштиану Роналду три гола в трех играх чемпионата Англии.
- В прошлом сезоне Криш выиграл у Лукаку бомбардирскую гонку в Серии А.
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