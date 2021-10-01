Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Глен Джонсон высказался о соперничестве нападающего «Челси» Ромелу Лукаку и форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду за право стать лучшим бомбардиром АПЛ.

«Теперь все возможно». Роналду – после победного гола «Вильярреалу»

ЛУКАКУ VS РОНАЛДУ – КТО КОГО?