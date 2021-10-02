«Ливерпуль» Юргена Клоппа – уже легендарная команда. Как и любой блестящий состав, мерсисайдцы накопили несколько исторических моментов. Главный из них – чемпионство, но если опуститься до уровня голов, автором самого запоминающегося окажется Дивок Ориги. Речь об угловом в матче с «Барселоной».

Эффектные и эффективные стандарты – фишка современного «Ливерпуля». Чемпионскую кампанию-2019/20 команда Клоппа закрыла лучшей в АПЛ по мячам со штрафных и угловых (17). В кошмарном сезоне-2020/21 цифра упала до 11. Теперь – вновь растет.

В шести турах АПЛ-2021/22 «Ливерпуль» воткнул пять мячей с угловых. Голы с корнеров составляют 36% от всех мячей мерсисайдцев в чемпионате. Среди английских клубов выше доля только у «Бёрнли» (60%). Грозные стандарты Клоппа вернулись – во многом благодаря ним соседи «Эвертона» лидируют в таблице.

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Базовый розыгрыш «Ливерпуля» описывается схемой 1-3-1. Он привел к голу в ворота «Лидса». Один из футболистов забегает на ближнюю штангу, другой – на дальнюю. Между ними включаются три игрока, иногда – два. По краям разбегаются низкие Садио Мане и Диогу Жота. В центре остаются крупные Вирджил ван Дейк, Жоэль Матип, Фабиньо.

Базовый угловой от «Ливерпуля». Три игрока ждут мяч в центральном канале, двое разошлись по штангам Фото: Other Agency

Иногда центральная группа выступает в роли блокирующей. Футболисты у границы вратарской мешают соперникам физически и создают пространство в центре штрафной. В матче с «Кристал Пэлас» система заслонов освободила Мохамеда Салаха. Египтянин ударил, а Мане забил с добивания.

Основная группа «Ливерпуля» отсекает соперников от Салаха, который открылся под навес Фото: Other Agency

К некоторым матчам «Ливерпуль» подбирает специфические розыгрыши. Например, в трех из 11 угловых против «Норвича» Ван Дейк сменил центральную группу на ближнюю штангу. Рывки голландца к моментам не привели, но выглядели перспективно: представьте 193-сантиметрового футболиста, который первым в команде прыгает на мяч.

Забегание Ван Дейка на ближнюю штангу в матче с «Норвичем» Фото: Other Agency

Позиция Ван Дейка – один из главных инструментов «Ливерпуля» на стандартах. Возможно, возрождение угловых и штрафных от мерсисайдской команды связано именно с возвращением голландца, хотя сам Вирджил в сезоне-2021/22 пока не забивал ни разу.

Пример – матч с «Челси». Если против «Норвича» Ван Дейк забегал на ближнюю штангу, то в битве с лондонцами заселял дальнюю. Четыре из 12 корнеров «Ливерпуля» во встрече с победителями Лиги чемпионов Вирджил встретил в новой зоне.

Ван Дейк движется к дальней штанге во время углового «Ливерпуля» против «Челси» Фото: Other Agency

Похожим образом играет Матип. Камерунца можно встретить как на обеих штангах, так и в центре штрафной. А вот Ибраима Конате включается в более примитивной манере. Француз обитает посреди коробки и вовсю пользуется гигантским ростом (194 см). В матче с «Кристал Пэлас» подход росляка отвлек защитников и освободил Салаха для гола на 78-й минуте.

Защитники «Кристал Пэлас» сосредоточились на Ван Дейке, Конате и Мане и оставили Салаха в ситуации один-в-один Фото: Other Agency

В сезоне-2021/22 Ван Дейк, Матип и Конате выигрывают свыше половины верховых единоборств каждый. По соотношению объема к качеству защитников «Ливерпуля» превосходят только Джеймс Тарковски, Бен Ми и Шейн Даффи.

Другой важный фактор – подбор. Игроки «Ливерпуля» привыкли к постоянному прессингу и почти не проигрывают отскоки после угловых. В матче с «Челси» мерсисайдцы не уступили владение сопернику ни в одном из корнеров: либо доводили до удара, либо контролировали зону перед штрафной.

Успехи «Ливерпуля» – плод детального и максималистского подхода тренера. В 2018 году Клопп жаловался, что в Англии сложно тренировать стандарты: из-за погоды игроки замерзают от статичных упражнений. По наблюдениям Юргена, команды из Германии сталкиваются с такой же проблемой. Другое дело – работа в теплой Испании. Спустя год коуч «Ливерпуля» сформулировал общее отношение к стандартам: «Голы со штрафных и угловых важны. Люблю, когда команда забивает со стандартов. Футбол изобилует такими розыгрышами – хорошо их использовать».

3 октября «Ливерпуль» ждет самый мощный вызов – матч с «Манчестер Сити». Дело не просто в актуальном соперничестве и борьбе за чемпионство. Игроки Пепа Гвардиолы крепко защищаются на стандартах. В АПЛ-2021/22 команда каталонца допустила лишь два удара и 0,05 ожидаемых мяча с угловых.

Пробить «Манчестер Сити», как «Барселону» в Лиге чемпионов, не получится. Тем интереснее, какие изменения в стандартах Клопп введет под матч с главным оппонентом.

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