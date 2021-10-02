Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал вызов в состав сборной Англии защитника Риса Джеймса, восстанавливающегося от травмы лодыжки.
«Когда я узнал о вызове Джеймса, то подумал, что может быть Риса позвали в сборную Англии по водному поло, поскольку сейчас он поддерживает форму в бассейне. Я несколько удивлен. Понимаю, что его вызвали в футбольную команду, но этого не произойдет. По последней информации, которой я располагаю, он не сможет поехать, это какое-то недоразумение. Странно ли то, что Гарет Саутгейт мне не позвонил? Это нормально. Представьте, если бы звонили каждому тренеру. В любом случае, я очень плохо отвечаю на звонки, но клуб на связи», – рассказал Тухель по информации Goal.com.
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- Защитник «Челси» Рис Джеймс получил травму лодыжки в матче против «Манчестер Сити» 25 сентября и был заменен в первом тайме.
- «Челси» уступил «Сити» со счетом 0:1.
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