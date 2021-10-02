Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду оказался худшим атакующим игроком английской Премьер-лиги с точки зрения прессинга защитников соперников в среднем за матч – лишь 2,7 раза за встречу.
Лидером рейтинга на данный момент является форвард «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха, совершающий около 20 попыток прессинга за матч. Такой же показатель у Неаля Мопея из «Брайтона». Замыкает тройку лучших игрок «Ливерпуля» Диогу Жота, оказывающий давление на защиту соперников в среднем 19,8 раз. Сводные итоги привел The Athletic.
Чемпионат Англии
Экс-защитник «Ливерпуля»: «Лукаку забьет в АПЛ больше Роналду»
- В исследование попали футболисты, которые провели на поле в нынешнем сезоне не менее 270 минут.
- Клуб Роналду «Манчестер Юнайтед» после шести матчей чемпионата Англии идет четвертым, набрав 13 очков.
Лига чемпионов УЕФА
«Теперь все возможно». Роналду – после победного гола «Вильярреалу»
Лига чемпионов УЕФА
Рекорд по матчам в ЛЧ и гол в Ферги-тайм. Как же хорош Роналду!