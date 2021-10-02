Хотя «Манчестер Юнайтед» хочет продлить истекающее в конце сезона соглашение полузащитника Поля Погба, сам футболист и его агент Мино Райола всерьез настроены сменить клуб. Погба заинтересован продолжить карьеру в Испании.

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Райола намерен устроить аукцион между «Реалом» и «Барселоной», чтобы получить более высокие выплаты за переход Погба. Сперва агент намерен был сотрудничать по Погба с «Барсой», благодаря теплым отношениям с президентом клуба Жоаном Лапортой, но нестабильное финансовое положение каталонцев может заставить Мино рассмотреть вариант с «Реалом», хотя как раз с Флорентино Пересом отношения у агента не самые хорошие.

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Сейчас «Мадрид» кажется фаворитом, но Райола продолжает диалог и с Лапортой, который хотел бы видеть Поля в «Барселоне», сообщает El Nacional

В активе Погба семь результативных передач в шести стартовых матчах Премьер-лиги.

Поль представляет «Манчестер Юнайтед» с 2016 года.

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