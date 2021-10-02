Нападающий Криштиану Роналду признан лучшим футболистом «Манчестер Юнайтед» в сентябре по итогам голосования болельщиков.
«Не обращай на нас внимания, просто Криштиану вновь забрал награду. Представляем лучшего игрока месяца за сентябрь», – сообщается в твиттере клуба.
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- 31 августа Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед», подписав с «дьяволами» двухлетний контракт с опцией продления еще на год.
- В сентябре Криштиану забил пять мячей в пяти матчах за новый-старый клуб.
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