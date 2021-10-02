Центральный матч седьмого тура английской Премьер-лиги – «Ливерпуль» против «Сити». Eurosport.ru и БК Winline рассказывают все, что нужно знать об этой встрече.

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Кто посмотрит матч по ТВ

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Мерсисайдцам, скорее всего, не поможет Трент Александр-Арнольд. Защитник получил травму на тренировке перед игрой с «Порту». По словам Юргена Клоппа, у игрока проблема с приводящей мышцей, а после обследования все оказалось серьезнее, чем думали изначально, поэтому ТАА не сыграет и против «Сити». Пропустит встречу и Тьяго Алькантара. Испанец не выходил на поле в трех последних матчах из-за проблем с голенью. Также не сыграет Харви Эллиот – молодой форвард получил тяжелую травму в матче с «Лидсом».

Трент Александер-Арнольд, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

У «Сити» все не лучше. Из-за травмы бедра «горожанам» не поможет Илкай Гюндоган. По словам Пепа Гвардиолы, он вернется в состав не раньше, чем после паузы на матчи сборных в октябре. Вряд ли сыграет Александр Зинченко – у футболиста диагностировали надрыв икроножной мышцы. И, конечно, не стоит ждать Бенжамена Менди: француз продолжает сидеть по обвинению в изнасиловании.

Форма

«Ливерпуль» не проигрывает в официальных матчах с прошлого сезона. Последнее поражение случилось в четвертьфинале ЛЧ, когда англичан снес мадридский «Реал» (3:1). На старте сезона мерсисайдцы провели девять встреч, выиграв семь из них. Забрать все три очка не получилось только в матчах с «Челси» и «Брентфордом». Разница мячей на старте сезона – 26-7.

«Сити» начал сезон не так гладко. Команда Гвардиолы проиграла уже трижды – «Лестеру» в Суперкубке Англии, «Тоттенхэму» в АПЛ и «ПСЖ» в Лиге чемпионов. В остальных семи матчах команда лишь однажды потеряла очки, не сумев одолеть «Саутгемптон», а общая разница мячей составляет 23-8.

Ориентировочные составы

Лицом к лицу

«Ливерпуль» и «Сити» провели друг с другом 189 матчей: 48 из них завершились победами «горожан», 91 – за «красными».

«Сити» отстает от «Ливерпуля» на 79 забитых мячей: 252 против 331.

В последних пяти матчах «Ливерпуль» проиграл трижды, один раз сыграл вничью и победил в одной встрече.

Самая крупная победа «Ливерпуля» над «Сити» – 6:0. Самое крупное поражение – с тем же счетом.

«Манчестер Сити» забивает в шести последних матчах против «Ливерпуля».

Мохамед Салах забивал в трех последних матчах против «Сити», в которых «Ливерпулю» удавалось отличиться.

Котировки

Команды любят забивать – как друг другу, так и в принципе. И «Ливерпуль», и «Сити» на хорошем ходу, и, несмотря на поражение команды Пепа от «ПСЖ», «горожане» вполне обосновано идут фаворитами в главном матче уикенда. Но ставить на победу одной из команд – большой риск, намного резоннее взять «обе забьют» с коэффициентом 1,55

Где смотреть?

Матч состоится на «Энфилде» 3 октября и начнется в 18:30 (мск). В прямом эфире встречу покажет Okko Sport. Также читайте на Eurosport.ru текстовую трансляцию – там будет еще веселее и зажигательнее, чем в телеящике.

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