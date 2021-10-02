Полузащитник «Эвертона» Эндрос Таунсенд объяснил, почему решил отпраздновать гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в стиле Криштиану Роналду.
«Этот парень – мой кумир, я вырос, наблюдая за ним. Провел часы на тренировочной площадке, пытаясь выполнить его приемы. Может, стоило потратить больше времени на празднованиет – не самое лучшее исполнение. Я отдал немного уважения к нему», – сказал Таунсенд в послематчевом интервью.
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- «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» сыграли вничью со счетом 1:1.
- Криштиану Роналду появился на поле на 57-й минуте, но не сумел отличиться.
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