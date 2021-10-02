Полузащитник «Эвертона» Эндрос Таунсенд объяснил, почему решил отпраздновать гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в стиле Криштиану Роналду.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом.

«Этот парень – мой кумир, я вырос, наблюдая за ним. Провел часы на тренировочной площадке, пытаясь выполнить его приемы. Может, стоило потратить больше времени на празднованиет – не самое лучшее исполнение. Я отдал немного уважения к нему», – сказал Таунсенд в послематчевом интервью.

Чемпионат Англии Роналду сходу стал лучшим игроком месяца в «МЮ» 3 ЧАСА НАЗАД

«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» сыграли вничью со счетом 1:1.

Криштиану Роналду появился на поле на 57-й минуте, но не сумел отличиться.

Чемпионат Англии Роналду – худший по прессингу в чемпионате Англии 9 ЧАСОВ НАЗАД