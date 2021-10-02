Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, почему не выпустил Криштиану Роналду с первых минута матча с «Эвертоном».
«Решения должны приниматься с учетом того, что сезон очень длинный, надо распределять нагрузку правильно. Решение мне кажется верным. Марсьяль вышел, забил гол, сыграл хорошо. Кавани тоже нужны игровые минуты, он провел час и мог отличиться. Такие решение порой необходимо принимать», – приводит слова Сульшера Metro.
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- «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» сыграли вничью со счетом 1:1.
- Криштиану Роналду появился на поле на 57-й минуте, но не сумел отличиться.
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