Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, почему не выпустил Криштиану Роналду с первых минута матча с «Эвертоном».

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«Решения должны приниматься с учетом того, что сезон очень длинный, надо распределять нагрузку правильно. Решение мне кажется верным. Марсьяль вышел, забил гол, сыграл хорошо. Кавани тоже нужны игровые минуты, он провел час и мог отличиться. Такие решение порой необходимо принимать», – приводит слова Сульшера Metro

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«Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» сыграли вничью со счетом 1:1.

Криштиану Роналду появился на поле на 57-й минуте, но не сумел отличиться.

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