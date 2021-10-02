Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду надел щитки с собственным изображением на матч против «Эвертона» в АПЛ.
Щитки Криштиану попали в камеры, когда футболист переодевался, чтобы заменить Джейдона Санчо. Помимо лица игрока, на них можно разглядеть флаг Португалии.
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- «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон» сыграли вничью со счетом 1:1.
- Криштиану Роналду появился на поле на 57-й минуте, но не сумел отличиться.
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