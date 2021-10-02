Защитник «Арсенала» Габриэл искал зуб после матча с «Брайтоном». Футболист потерял зуб после столкновения с вратарем Робертом Санчесом.

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Такое происходит с бразильцем не впервые: он уже лишался зуба во время предыдущего матча с «Брайтоном» на «Эмирейтс».

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«Арсенал» и «Брайтон» сыграли вничью со счетом 0:0.

Команда Микеля Артеты идет на девятом месте в таблице, «Брайтон» занимает пятую строчку.

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