Защитник «Арсенала» Габриэл искал зуб после матча с «Брайтоном». Футболист потерял зуб после столкновения с вратарем Робертом Санчесом.
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Такое происходит с бразильцем не впервые: он уже лишался зуба во время предыдущего матча с «Брайтоном» на «Эмирейтс».
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  • «Арсенал» и «Брайтон» сыграли вничью со счетом 0:0.
  • Команда Микеля Артеты идет на девятом месте в таблице, «Брайтон» занимает пятую строчку.
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