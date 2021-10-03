Защитник «Лестер Сити» Райан Бертран рассказал, почему считает важным преклонение колена перед матчами в рамках акции Black Lives Matter.
«Преклонение колена, без сомнения, является важным посланием. Прекращать акции BLM рано, ведь их пока недостаточно. Их станет достаточно, когда расизм прекратится. Вопрос в том, что нужно делать дальше?
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Я считаю, что не нужно отказываться от преклонения колена, потому что этот жест бесит расистов. Это здорово, потому что мы обращаем миру послание. Но нам необходимо сесть за стол переговоров с клубами АПЛ и чиновниками, чтобы подумать, куда движение BLM пойдет дальше для прогресса в борьбе с расизмом.
Мы не в состоянии контролировать весь мир, но можем контролировать наш спорт – футбол», – цитирует Бертрана Sky Sports.
- «Лестер Сити» занимает 13-е место в чемпионате Англии после шести матчей с 7 очками.
- 15 июля 2021 года Бертран перешел в «Лестер Сити» в качестве свободного агента, подписав двухлетнее соглашение.
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