Итальянский тренер Клаудио Раньери может вернуться в английскую Премьер-лигу. Коучем, который брал титул АПЛ с «Лестером», заинтересовался «Уотфорд».

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Клуб из Хартфордшира заинтересовался в Раньери после увольнения Хиско Муньоса, сообщает в твиттере журналист Фабрицио Романо. Отмечается, стороны уже ведут переговоры, и «Уотфорд» в скором времени определится с кандидатурой нового тренера.

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Последним клубом Клаудио Раньери была «Сампдория».

После семи встреч «Уотфорд» занимает 14-е место в АПЛ с семью очками.

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