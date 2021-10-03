«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Сити» в седьмом туре АПЛ – 2:2.

Первый тайм команды закончили без голов. На 27-й минуте Рубен Диаш получил желтую карточку за фол на Диогу Жоте. На 42-й арбитр матча Пол Тирни предупредил Джеймса Милнера за нарушение на Филе Фодене.

Второй тайм начался с предупреждения Жоау Канселу за нарушение на Милнере. Спустя девять минут Жота получил желтую за фол на Кевине де Брёйне.

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«Ливерпуль» открыл счет на 58-й минуте. Садио Мане забил с передачи Мохамеда Салаха. Теперь на счету сенегальца по семь мячей в ворота «Сити», «Челси» и «Арсенала».

Ответный мяч на 69-й минуте забил Фоден. Голевую передачу отдал Габриэл Жезус. Теперь на счету Фила три мяча в ворота «Ливерпуля». Англичанин не забивал столько ни одной команде АПЛ.

Второй мяч «Ливерпуля» на 78-й минуте забил Салах. На счету египтянина девять очков по системе «гол+пас» в АПЛ-2021/22. Это лучший результат в лиге. Наконец, на 81-й минуте счет сравнял Кевин де Брёйне.

В следующем матче «Манчестер Сити» сыграет с «Бёрнли». Начало – 16 октября в 17:00 по Москве.

Ближайший соперник «Ливерпуля» – «Уотфорд». Игра пройдет 16 октября в 14:30 (мск).

«Ливерпуль» потерял первое место по итогам тура – команда Юргена Клоппа проигрывает «Челси» одно очко.

«Сити» теперь на третьем месте – в двух балах от «Челси».

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