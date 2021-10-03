Встреча «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» ожидалась с огромным интересом, потому что в последних сезонах именно команды Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы являются сильнейшими в Англии.

В прошлом сезоне «горожане» прервали черную серию на «Энфилде»: до сезона-2020/21 клуб из Манчестера не выигрывал в гостях у «Ливерпуля» на протяжении 17 матчей (5 ничьих и 12 поражений).

Первый тайм прошел под преимуществом «Сити», который показал образцовую игру. «Ливерпуль» лишился мяча и не угрожал воротам Эдерсона.

Чемпионат Англии Угловые – важное оружие «Ливерпуля». Их приглушит «Сити»? ВЧЕРА В 07:00

«Сити» – третья команда, которая на «Энфилде» в 2021 году не позволила «Ливерпулю» ни разу за первый тайм пробить в створ. Ранее это удалось «Брайтону» и «Челси».

За весь первый тайм «красные» нанесли лишь один удар в сторону ворот Эдерсона.

«Ливерпуль» выстоял, а Клопп перестроил игру в перерыве. На второй тайм вышла уже другая команда, и «Сити» дрогнул. На 59-й минуте с передачи Мо Салаха отличился Садио Мане.

В активе сенегальца теперь 99 мячей в АПЛ. Остался всего один гол до клуба 100.

Мане очень любит забивать в больших матчах. Теперь у него по семь голов в ворота «Сити», «Арсенала» и «Челси».

Садио Мане, «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Но приятный для «Ливерпуля» счет продержался всего 10 минут, и Фил Фоден сравнял.

Теперь у Фодена три мяча в ворота «красных». Ни одной команде он не забивал чаще.

Фил отличился в двух подряд играх на «Энфилде». В обоих случаях ему ассистировал Габи Жезус.

И «Сити» радовался недолго: на 76-й минуте Салах финтами уничтожил всю оборону «горожан» и вновь вывел своих вперед.

Мохамед отличился в седьмом матче «Ливерпуля» подряд.

Это третий раз, когда Салах забивает в семи матчах кряду: ранее он зажигал с 27 января 2018-го по 3 марта 2018-го, а потом с 17 марта 2018-го по 24 апреля 2018-го.

Теперь в активе египтянина 6+3 по системе гол+пас. Это лучший показатель в АПЛ.

Казалось, теперь уже «Сити» не отыграется, но Гвардиолу спас Кевин де Брёйне – бельгиец отличился на 81-й минуте.

Это первый мяч КДБ на «Энфилде».

После матча в активе Жезуса стало четыре ассиста в АПЛ. Столько же он оформил за всю прошлую кампанию.

«Манчестер Сити» Фото: Getty Images

«Сити» и «Ливерпуль» решили, что с фанатов хватит, и остановились на 2:2. Из-за этого результата «красные» потеряли первое место – теперь там «Челси», который опережает команду Клоппа на одно очко. «Горожане» расположились на третьей строчке, уступая «синим» два балла.

«Ливерпуль» остался единственной командой АПЛ, которая еще не проигрывала в этом сезоне (четыре победы и три ничьи)

«Красные» лишь раз обыграли «Сити» в семи последних матчах АПЛ (три ничьи и три поражения). В этих встречах мерсисайдцы пропустили 14 голов.

Чемпионат Англии Клопп – Крэйгу о себе в роли Бонда: «Мир не вынесет меня в плавках» 01/10/2021 В 15:59