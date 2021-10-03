После победы «Ливерпуля» над «Порту» футбольный эксперт и бывший защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс заявил: команда Юргена Клоппа вернулась после скверного сезона. Легенда «Энфилда» Джейми Каррагер поправил: «На мой взгляд, «Ливерпуль» никуда не исчезал, пусть даже так могло показаться в сезоне-2020/21».

Перфоманс бывших чемпионов в матче против Пепа Гвардиолы доказывает: Каррагер прав. «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» выдали крепкую тактическую битву.

Главный сюжет матча был связан с защитой хозяев. «Ливерпуль» не отошел от классической схемы 4-3-3 и иногда включал активный прессинг. Команда Клоппа выдала 10,48 PPDA – это показатель интенсивности без мяча. В среднем по сезону цифра мерсисайдцев составляет 9,08.

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Но в матче с «Манчестер Сити» прессинг ушел на второй план. Главное – «Ливерпуль» прикрыл центральный канал. Тройки полузащитников и нападающих окружали опорную зону соперника.

Защита «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити» Фото: Other Agency

С ходом матча Гвардиола обнаружил слабость в тактике соперника. Во-первых, «Манчестер Сити» перешел на более активную игру верхом. В среднем каждая 12-я передача гостей пролетала по воздуху. Во-вторых, чемпионы вспомнили, что на правый фланг «Ливерпуля» заступил 35-летний Джеймс Милнер. Визуально большинство забросов прилетело в зону англичанина.

Итог – с левых фланга и полуфланга игроки «Сити» раздали 55 действий, с правых – только 18. На этом фоне на первый план в атаке гостей вышел Фил Фоден. Именно манчестерский воспитанник чаще остальных терзал престарелого Милнера. 47-й номер ответственен за 22 из 55 активностей команды у левого края.

Неудивительно, что именно Фоден стал автором первого мяча «Сити» и отдал неформальный голевой пас на второй. Реактивность Фила осталась в тени из-за космической игры Мохамеда Салаха. Англичанин выступил в более прямолинейном стиле, – реже лез в обводки, получал мяч на ход, в продвинутых зонах – но все равно обеспечил «Манчестеру» активность впереди.

Забыть о перфомансе Салаха тоже нельзя. Египтянин обеспечил оба мяча «Ливерпуля», причем не на тактическом, а на индивидуальном уровне. Второй гол – особенная роскошь, редкая для АПЛ. Мохамед в целом показал себя идеальной звездой для системы Клоппа. Вингер оказался лучшим в команде по обводкам (5 успешных из 8) и вторым – по отборам (5). Индивидуальный вклад в атаке 11-й номер совместил с пахотой в защите. Именно в этом сочетании состоит феномен африканца.

Если обобщить, «Ливерпуль» подготовил неплохой защитный план под «Манчестер Сити». Точечный прессинг и контроль над опорной зоной заставили команду Гвардиолы искать альтернативы для выхода на чужую половину. Пеп справился: перестроил игроков на средний и длинный пас. В новых условиях расцвел Фоден – герой матча почти наравне с Салахом.

Дуэли Гвардиолы с Клоппом перерастают поле тактики. Матчи «Сити» с «Ливерпулем» радуют все большим числом голов и красивых атак. Наблюдать за таким футболом, где качественные задумки сплетаются с личными достижениями игроков, приятно. Больно только осознавать, что впереди – футбол сборных.

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