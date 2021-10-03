Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов устроил дуэль взглядов с бывшим футболистом «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинандом.

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Боец и телеэксперт встретились во время матча «МЮ» с «Эвертоном». Судя по видео, перед Рио Хабиб переглядывался с Полем Погба, но бывший капитан манкунианцев загородил собой француза, чтобы Нурмагомедов почувствовал реальную конкуренцию.

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На матче Хабиб также встретился с сэром Алексом Фергюсоном и получил майку с седьмым номером и своим именем.

«Манчестер Юнайтед» сыграл с «Эвертоном» вничью со счетом 1:1.

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