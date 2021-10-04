Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал одним из фигурантов «досье Пандоры» – расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей о возможной причастности мировых лидеров и знаменитостей к офшорным схемам.

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В документе Гвардиола указан как законный представитель панамской компании Repox Investments, отмечает El Pais . Компания была создана в феврале 2007 года – за четыре месяца до того, как он был назначен тренером «Барселоны Б». Налоговый консультант Пепа Луис Оробит объясняет, что существование компании не имеет ничего общего ни с футбольным клубом «Барселона», ни с бизнес-интересами Гвардиолы в Панаме.

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Создание Repox Investments было инициативой банка Андорры, чтобы защитить личность тренера как владельца банковского счета. Гвардиола стал владельцем счета в банке Андорры с момента переезда в Катар в 2003 году. «Аль-Ахли» платил Пепу более 2 миллионов евро за сезон, и именно в банке Андорры хранилась его зарплата. Решение открыть счет в Андорре было связано с невозможностью получить вид на жительство в той стране, где он не будет платить налоги. Тогда Гвардиола решил хранить зарплату в Андорре – стране с более благоприятным фискальным режимом, где ему не нужно было бы платить никаких налогов. Repox Investments же не вела никакой фактической деятельности и служила подставной компанией, чтобы скрыть настоящего владельца средств в Андорре.

Хосеп Гвардиола выступал за «Аль-Ахли» с 2003 по 2005 год.

В июне 2007 года Пеп был назначен тренером «Барселоны Б», а в мае 2008 года стал тренером главной команды каталонцев.

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