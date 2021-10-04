Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как едва не попал в потасовку с фанатами «Ливерпуля» после матча 7-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».
  • Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом
«Когда я вышел со стадиона «Энфилд», я попал в толпу фанатов «Ливерпуля», меня окружила тысяча пьяных болельщиков, но я готов был дать им бой. За день до этого я выложил фото с сэром Алексом Фергюсоном. Это был опасный момент», – приводит слова Нурмагомедова ютуб-канал Islam Channel.
Чемпионат Англии
Пеп попал в «досье Пандоры» – у него нашли офшор в Андорре
2 ЧАСА НАЗАД
  • До матча «Ливерпуля» и «Сити» Нурмагомедов посетил «Олд Траффорд» и посмотрел игру «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон».
  • На матче Хабиб также встретился с сэром Алексом Фергюсоном и получил майку с седьмым номером и своим именем, а еще устроил дуэль взглядов с экс-игроком «МЮ» Рио Фердинандом.
Хабиб – сэру Алексу: «Если выпью, могу всех тут размазать»
Самые зажигательные футбольные новости ждут тебя по ссылке
Чемпионат Англии
Пеп нашел слабость «Ливерпуля». Салах не единственный герой
13 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат Англии
99 голов Мане и черная серия «красных». Цифры «Ливерпуля» и «Сити»
13 ЧАСОВ НАЗАД