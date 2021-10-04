Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как едва не попал в потасовку с фанатами «Ливерпуля» после матча 7-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».

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«Когда я вышел со стадиона «Энфилд», я попал в толпу фанатов «Ливерпуля», меня окружила тысяча пьяных болельщиков, но я готов был дать им бой. За день до этого я выложил фото с сэром Алексом Фергюсоном. Это был опасный момент», – приводит слова Нурмагомедова ютуб-канал Islam Channel.

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До матча «Ливерпуля» и «Сити» Нурмагомедов посетил «Олд Траффорд» и посмотрел игру «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон».

На матче Хабиб также встретился с сэром Алексом Фергюсоном и получил майку с седьмым номером и своим именем, а еще устроил дуэль взглядов с экс-игроком «МЮ» Рио Фердинандом.

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