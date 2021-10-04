Диагональный сборной России и казанского «Зенита» Максим Михайлов заявил, что болеет в футболе за английский «Манчестер Юнайтед». Волейболист рассказал, как отнесся к возвращению нападающего Криштиану Роналду и почему всем спортсменам стоит равняться на Криштиану.

– Пока вы залечивали травму после Олимпиады, наверняка смотрели старт АПЛ. К тому же вы читали биографию сэра Алекса Фергюсона, признавались в симпатиях Роналду и прямым текстом говорили, что переживаете за «Манчестер Юнайтед». Как отреагировали на его камбэк на «Олд Траффорд»?

– Был очень рад. За них давно: первая команда, за которой я стал следить и за которую болел. В то время он сыграл немаловажную роль, сейчас рад, что он вернулся и продолжает показывать высокий результат.

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– Роналду – человек, на которого вы равняетесь?

– Считаю его одним из лучших игроков. Лучший – это не тот, кто сыграл один сезон на уровне и забил 50 мячей, а кто поддерживает его на протяжении последних 15-16 лет. Любой спортсмен, да и неспортсмен, захочет быть Криштиану Роналду.

– Часто человек симпатизирует тем, с кем у него похожие ценности. Что-то кроме любви к спорту вас объединяет?

– Образ жизни. И вне спорта в том числе. Читал книги, как он проводит досуг, как питается, что может позволить и не позволить – впечатляет. Любому спортсмену это нужно взять на вооружение. Ведь это наше качество жизни, которое влияет на состояние. А как ты себя чувствуешь, так и живешь.

– Отличный прыжок еще, думаю. Он взял высоту в 256 сантиметров в Лиге чемпионов. Пойдет? Стал бы топовым волейболистом?

– Безусловно, не топовый прыжок. Но ничего, можно рассчитывать на вполне качественного игрока. Сейчас волейбол в другом направлении развивается: много невысоких игроков, которые могут компенсировать высоту прыжка техникой и пониманием волейбола. 20 лет назад, если ты меньше 1,90 метров, тебя бы не взяли в команду. Сейчас – границ нет, – заявил Михайлов в интервью Eurosport.ru.

33-летний Михайлов – обладатель полного комплекта наград Олимпийских игр.

36-летний Роналду перешел в «МЮ» из «Ювентуса» в летнее трансферное окно.

Полное интервью:

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