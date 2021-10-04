Клаудио Раньери назначен на должность главного тренера английского «Уотфорда». Контракт рассчитан на два года.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

Раньери заменил на посту Хиско Муньоса, который был отправлен в отставку, проработав с командой менее 10 месяцев.

Чемпионат Англии Раньери близок к возвращению в АПЛ ВЧЕРА В 13:48

В Англии Раньери ранее работал в таких клубах, как «Челси» и «Фулхэм», но особенно запомнился на посту главного тренера в «Лестере», который в 2016 году привел к победе в АПЛ.

Раньери возглавил «Лестер Сити» в июле 2015 года. Под его руководством клуб неожиданно вышел в лидеры чемпионата, а с 23-го тура единолично обосновался на верхней строчке турнирной таблицы. 2 мая 2016 года, после того как главный конкурент «Тоттенхэм Хотспур» не смог победить «Челси», «Лестер» досрочно стал чемпионом Англии за два тура до конца сезона.

Последним клубом, в котором работал Раньери до нового назначения, была «Сампдория». Он покинул ее летом 2021 года.

«Уотфорд» после семи матчей занимает 15-е место в чемпионате Англии, набрав семь очков.

Евро-2020 Капелло снова хочет в сборную России 21/07/2021 В 15:47