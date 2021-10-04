Бывший нападающий «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор раскритиковал решение главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера оставить Криштиану Роналду на скамейке запасных в матче с «Эвертоном» в 7-м туре АПЛ.

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«Не выпустить Роналду на поле в стартовом составе – фатальная ошибка. Надо было ставить лучший состав, дальше все равно пауза на матчи сборных. Зачем давать игрокам отдых перед перерывом? Сульшер серьезно ошибся.

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Он веселился, пока Бенитес еще продолжал давать своим футболистам команды, чтобы попытаться свести матч к победе. Это показатель того, что Сульшер был рад ничьей. А «МЮ» не должна устраивать ничья с «Эвертоном» на своем поле», – цитирует Агбонлахора Manchester Evening News

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Эвертон» 2 октября завершился со счетом 1:1.

«Юнайтед» после семи матчей чемпионата Англии идет четвертым, набрав 14 очков.

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