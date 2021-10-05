16 августа 2003 года хмурый подросток с кривоватыми зубами и белесыми макаронинами в прическе вышел к боковой линии «Олд Траффорд». Он бросил быстрый взгляд на скамейку, кивнул сэру Алексу и приготовился выйти на замену. Убегающий с поля Никки Батт хлопнул новичка по семерке на спине. Как только «седьмой» ступил на газон, его оглушил радостный вопль тысячи глоток. По телу побежали мурашки. Театр мечты раздвинул кулисы перед Криштиану Роналду.

Партнеры 18-летнего янгстера улыбались – они видели, как этот чертяка превратил Джона О'Ши в клоуна, когда 10 дней назад играл за «Спортинг» против «МЮ». Криш тут же попросил мяч. Рой Кин пасанул новичку и рванул вперед под стенку. Но самоуверенный португалец сохранил мяч и начал смещаться к центру. Он еще не понял, в каком чемпионате оказался. Через секунду Роналду ощутил острую боль – это дровосек из «Болтона» Ники Хант в подкате поучил мудрости будущего чемпиона. Роналду вонзился лицом в траву.

«С одним из первых его касаний я уложил его на лопатки», – хвастал Хант много лет спустя. Защитник знал: дерзких нужно ставить на место быстро, пока они не поверили в себя. «Олд Траффорд» охнул: либо новичок поднимется и ответит, либо Фергюсон выдал семерку не тому парню.

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Ники Хант из «Болтона» рубит Криштиану Роналду в его дебютном матче за «МЮ» Фото: Getty Images

Роналду не хотел брать номер, под которым божили Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм, Джордж Бест и Брайан Робсон. Для тинейджера из бедной семьи это была слишком большая ответственность. Криш попросил у Ферги 28-й номер, под которым гонял за «Спортинг». Но тренер знал, что у него в руках самородок, и сразу занялся его огранкой. Сэр Алекс заставил Криштиану принять ответственность за легендарную цифру на спине.

«Эта знаменитая футболка стала для меня дополнительным источником мотивации. Я был вынужден оправдать ожидания после такой чести в мой адрес», – рассказывал Роналду.

Криштиану не знал английского, поэтому общался только с узкой группой одноклубников: «Больше всего мне помогли игроки, которые говорят на понятном мне языке – Диего Форлан, Клеберсон и Куинтон Форчун». Но самым забавным корешем стал Эрик Джемба-Джемба.

Камерунец и португалец пришли в «Юнайтед» одновременно. Фергюсон заприметил Эрика в «Нанте». Он считался жестким и неуступчивым опорником, и коуч хотел в перспективе заменить им стареющего Кина. Джемба-Джемба тоже не знал английского. Криш и Эрик учили новый язык и специально садились рядом в клубном автобусе. Пытаясь объясниться на английском, новички взрывали друг другу мозг неправильными глаголами и смеялись до слез на весь автобус.

Криштиану Роналду и Эрик Джемба-Джемба на тренировке «МЮ» в Кэррингтоне Фото: Getty Images

Всего за четыре дня тренировок Роналду расположил к себе самого агрессивного барбоса в «МЮ» – Роя Кина.

«Он мне сразу понравился. Я наблюдал за ним на тренировках в первые и дни и подумал: «Парень станет одним из величайших игроков в мире». Я не сказал это вслух, потому что всегда боялся слишком рано возвеличивать или уничтожать молодых игроков. Но Зидан выглядел как игрок, и Роналду выглядел точно так же. Форма, язык тела – все на месте. И немного высокомерия тоже. А еще в нем было что-то славное, он был очень симпатичным. Он сразу же стал одним из самых трудолюбивых игроков «Юнайтед». Большинство игроков, которых я знал, усердно работали, но у Роналду был талант выше любого трудяги», – делился Кин в автобиографии.

Как только защитник «Болтона» Хант срубил Роналду в дебютном матче, Кин первым кинулся на разборки. Но скандалить не потребовалось: Криштиану быстро поднялся на ноги и тут же потребовал пас. Характер и бесстрашие новичка впечатлили даже сэра Алекса.

«Он попросил мяч. Немедленно. А я подумал: да у этого парня как минимум есть яйца», – написал Фергюсон в автобиографии.

Исполнительный директор «МЮ» Питер Кеньон подписывает первый контракт с Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Игра Криша в матче против «Болтона» – уникальный пример того, как 18-летний дебютант превращается в лидера команды всего за полчаса. Манкунианцы полностью доверяли новичку и будто специально подсовывали ему мяч, строили через него атаки.

Вскоре Ханту стало не до смеха: взмыленный защитник раз за разом упускал Роналду, который швырялся финтами и в конце концом заработал пенальти. К точке подошел Руд ван Нистелрой, но запорол удар. Криштиану не расстроился и обнаглел окончательно – план Ханта провалился. Сначала португалец самовольно ушел на правый фланг и забрал себе подачу с углового. А потом отодвинул от штрафного самого Фила Невилла и выполнил острую подачу на Форлана. Диего улыбался каждый раз, когда видел финты Криша и его кроссы в свою сторону.

До выхода Криша «МЮ» вел 1:0, но португалец практически в одиночку разломал «Болтон», и «Юнайтед» выиграл 4:0.

В восторге был и Фергюсон, и даже коуч «Болтона» Сэм Эллардайс. Но самый ценный респект прилетел от Джорджа Беста.

«Несомненно, это самый захватывающий дебют, который я видел. Были игроки, которые немного похожи на меня. Но этот парень – больше, чем кто-либо», – сказал легендарный англичанин.

Все это уложилось в первые четыре дня после перехода Роналду в «МЮ» из «Спортинга» за 19 миллионов евро – на Криша давил не только седьмой номер на спине, но и статус самого дорогого трансфера в истории АПЛ.

Криштиану Роналду и Оле Гуннар Сульшер Фото: Getty Images

Спустя 18 лет история повторилась с минимальными отличиями. «Юнайтед» отдал за камбэк легенды похожую сумму – 15 миллионов евро. На первой тренировке Криша снова встретил Уле-Гуннар Сульшер. Во время занятий португалец снова стал образцом трудолюбия, но в этот раз его ставили в пример молодым. На дебют Роналду хватило четыре дня тренировок с клубом. «Юнайтед» снова забил четыре мяча в первом матче Криша, но в этот раз он оформил дубль.

Конечно, люди любят драматизировать: наш мозг объединяет рандомные события в логические цепочки, чтобы придавать жизни смысл. Но в случае с Криштиану Роналду хочется отключить критическое мышление и просто наслаждаться красивой историей.

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