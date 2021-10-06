Трансфер Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» завершили в саду Гари Линекера. Об этом рассказал сам экс-футболист сборной Англии.
«Выложу карты на стол: Эд Вудворд – мой хороший друг, он живет по соседству. Он подписал Криштиану Роналду, когда находился в моем саду! Когда он вошел, то разговаривал по телефону с Жорже Мендесом – надеюсь, я не слишком много болтаю! У меня есть фантастическая фотография, на которой он разговаривает по телефону, и я мог бы однажды поделиться ею с разрешения Вудворда», – сказал Линекер в подкасте Match of the Day Top 10.
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- 31 августа Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед», подписав с «дьяволами» двухлетний контракт с опцией продления еще на год.
- Криштиану забил пять мячей в шести матчах за новый-старый клуб.
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