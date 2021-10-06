Трансфер Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» завершили в саду Гари Линекера. Об этом рассказал сам экс-футболист сборной Англии.
  • Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом.
«Выложу карты на стол: Эд Вудворд – мой хороший друг, он живет по соседству. Он подписал Криштиану Роналду, когда находился в моем саду! Когда он вошел, то разговаривал по телефону с Жорже Мендесом – надеюсь, я не слишком много болтаю! У меня есть фантастическая фотография, на которой он разговаривает по телефону, и я мог бы однажды поделиться ею с разрешения Вудворда», – сказал Линекер в подкасте Match of the Day Top 10.
Чемпионат Англии
«У него есть яйца». Как прошли первые дни Роналду в «МЮ»
ДЕНЬ НАЗАД
  • 31 августа Роналду перешел в «Манчестер Юнайтед», подписав с «дьяволами» двухлетний контракт с опцией продления еще на год.
  • Криштиану забил пять мячей в шести матчах за новый-старый клуб.
Угорал с Джемба-Джемба и унижал «Болтон». Как Роналду дебютировал за «Манчестер Юнайтед»
Следи за расписанием матчей дня по ссылке
Чемпионат Англии
Экс-игрок «Виллы» упрекнул Сульшера за Криша на скамейке запасных
ВЧЕРА В 18:17
Чемпионат Англии
Волейболист Михайлов: «Любой спортсмен захочет быть Криштиану»
ВЧЕРА В 08:26