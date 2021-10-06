Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк назвал лучшего футболиста в мире, сделав выбор между нападающим «ПСЖ» Лионелем Месси и форвардом «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Я бы сказал, что Месси по-прежнему лучший игрок в мире. У него и Роналду были сюрреалистические цифры за последнее десятилетие, и удивительно, чего они достигли. Но я выбираю Месси, так как у нас была очень сложная ночь в Барселоне в 2019 году. Холанн? Он особенный нападающий, сильный и быстрый. У него есть все навыки, которые сильно усложняют жизнь защитникам. Он очень быстрый и прямолинейный, немного похож на Джейми Варди, но Холанн сильнее», – приводит слова Ван Дейка Liverpool Echo.
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- В полуфинале Лиги чемпионов сезона-2018/19 «Ливерпуль» проиграл «Барселоне» в первом матче со счетом 0:3. Во второй встрече мерсисайдцы отыгрались – 4:0.
- В нынешнем сезоне Ван Дейк провел 8 матчей и сделал 1 ассист.
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