Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко опубликовал в инстаграме обращение к бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову и выложил совместное фото с дагестанским бойцом. После этого в комментариях игрока сборной Украины начался ад.

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«И все еще номер один в UFC, легенда. Было очень приятно смотреть игру и общаться с тобой, Хабиб Нурмагомедов», – таким был пост Зинченко в инстаграме.

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Зинченко упрекнули в том, что он выразил респект человеку из страны, с которой Украина находится не в самых лучших отношениях. «Ты б еще с Кадыровым в десна засосался», «На этих фото есть один лишний элемент из России» – такими были самые толерантные комментарии.

Нурмагомедов посетил матч 7-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (2:2) в компании Зинченко.

Александр сыграл в двух матчах АПЛ нынешнего сезона. Из-за травмы он не сможет помочь сборной Украины в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

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