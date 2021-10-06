Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган заплатил за посадку пяти тысяч деревьев районах Германии и Турции, пострадавших от стихийных бедствий этим летом.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

Большая часть Германии и Бельгии пострадала от наводнений в июле после периода сильных дождей. Турция, откуда родом родители Гюндогана, была одной из многих стран, переживших смертельные лесные пожары на фоне высоких летних температур, пишет The Sun

Лига чемпионов УЕФА Жесткий прыжок Гуйе в ноги Гюндогану, который приговорил «ПСЖ» 28/04/2021 В 20:52

Илкай Гюндоган Фото: Other Agency

Гюндоган также разыграл четыре приза на United Charity – крупнейшем в Европе сайте благотворительных аукционов. Общая оценочная стоимость четырех предложений составляет 8 тысяч фунтов. В них входят билет в вип-ложу «Манчестер Сити» на один из матчей АПЛ, две футболки с автографом команды и бутсы adidas Copa.

Футболист также выставил на аукцион спортивную форму «Боруссии Дортмунд», а также VIP-билеты на матч в бывшем клубе «Нюрнберг» и на отборочный матч чемпионата мира Германии против Лихтенштейна в следующем месяце.

«Я очень обеспокоен этими трагедиями. В Германии и Турции живут мои близкие и мне очень больно видеть их страдания. Нельзя отрицать, что определенную роль в этом сыграло изменение климата. Еще в начальной школе мы узнаем, насколько деревья важны для человечества и нашего климата. Я хотел бы сыграть небольшую роль в этой кампании, чтобы привлечь больше внимания к этой проблеме, а также для оказания финансовой поддержки», – признался игрок.

Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за 27 млн евро.

Соглашение игрока действует до лета 2023 года.

Чемпионат Англии «Никто не думает об игроках». Гюндоган – о Суперлиге и новой ЛЧ 22/04/2021 В 19:43