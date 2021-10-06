Нападающий «Кристал Пэлас» Одсонн Эдуар заплатил штраф в размере 23 539 евро за выстрел из пневматического пистолета в прохожего, который он нанес из своего автомобиля. Эпизод произошел еще в 2018 году, когда форвард выступал за «Тулузу». Тогда местный суд обязал игрока выплатить штраф, но Эдуар забыл об этом после отъезда из Франции.
Жертвой игрока стал Фрэнсис Жираль, которому пуля попала в ухо. Пострадавший потерял слух и вынужден пользоваться специальным аппаратом, но Одсонну было плевать. Его даже не впечатлило, что суд изначально планировал отправить его в тюрьму на четыре месяца, но все же заменил заключение на внушительный штраф, пишет La Depeche.
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Возможно, футболист до сих пор бы игнорировал решение суда, но на него надавило руководство «Кристал Пэлас». Футболист выплатил штраф после угрозы применения к нему жестких санкций.
- Эдуар – воспитанник «ПСЖ».
- В сезоне-2021/22 на счету нападающего 2 гола в 4-х матчах.
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