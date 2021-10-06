Нападающий «Кристал Пэлас» Одсонн Эдуар заплатил штраф в размере 23 539 евро за выстрел из пневматического пистолета в прохожего, который он нанес из своего автомобиля. Эпизод произошел еще в 2018 году, когда форвард выступал за «Тулузу». Тогда местный суд обязал игрока выплатить штраф, но Эдуар забыл об этом после отъезда из Франции.

Скачивай приложение Eurosport для iOS и Android – нет ничего удобнее, чтобы следить за спортом

Жертвой игрока стал Фрэнсис Жираль, которому пуля попала в ухо. Пострадавший потерял слух и вынужден пользоваться специальным аппаратом, но Одсонну было плевать. Его даже не впечатлило, что суд изначально планировал отправить его в тюрьму на четыре месяца, но все же заменил заключение на внушительный штраф, пишет La Depeche

Чемпионат Англии Лэмпард сменит Ходжсона в «Пэласе» (The Telegraph) 12/05/2021 В 17:27

Возможно, футболист до сих пор бы игнорировал решение суда, но на него надавило руководство «Кристал Пэлас». Футболист выплатил штраф после угрозы применения к нему жестких санкций.

Эдуар – воспитанник «ПСЖ».

В сезоне-2021/22 на счету нападающего 2 гола в 4-х матчах.

Чемпионат Англии «Это не имеет значения». Заха первым не встал на колено в АПЛ 14/03/2021 В 16:47