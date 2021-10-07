Представьте соревнование: самые скоростные игроки из каждого клуба четырех высших дивизионов Англии сражаются за звание быстрейшего футболиста в стране. А еще представьте, что победитель показал лучшее время после страшной попойки накануне. В 1992-м это реально случилось. Сложно вообразить такое спустя 30 лет – спортивные ученые пришли бы в ужас, а твиттер сошел с ума.

В год образования Премьер-лиги футбол был совсем другим. Неизменными остаются только странные спонсоры Кубка Лиги – турнир носил названия компании-производителя молочки, букмекера, Coca-Cola, пива (дважды), банка и энергетика. В 1992-м соревнование спонсировал Rumblebows, дистрибьютор электротоваров.

В компании решили, что определение самого быстрого игрока Футбольной лиги – крутое промо. Маркетинговый отдел фирмы даже выбил приличный призовой фонд, победитель получил 10 тысяч фунтов. На тот момент сумма была огромной даже по меркам зарплат игроков высшего дивизиона, не говоря уже о низших лигах.

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У мини-турнира был четкий регламент. Каждый из 92-х клубов мог выставить по одному спринтеру, участники поделились на шесть групп по региональному признаку. По результатам стометровых забегов двое быстрейших от каждой из групп отправились в финал на «Уэмбли» напрямую, к ним присоединились четыре бегуна с лучшими результатами среди остальных. Формат впечатлил не всех – некоторые команды слились и не делегировали участника.

Полуфинальные и финальный забеги прошли перед решающей встречей Кубка лиги между «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед». Потенциальный спринт между Адамой Траоре, Мо Салахом, Джейми Варди и другими бегунами английского футбола перед очередным триумфом «Манчестер Сити» в третьем по значимости турнире страны – неплохая альтернатива обычной предматчевой программе, правда?

Значительность события и атмосфера полного «Уэмбли» не помешала новичку «Суонси» Джону Уильямсу заявиться на забег в состоянии страшного похмелья. Будущий автор второго гола в истории Премьер-лиги накануне отбегал 90 минут за «лебедей» и даже забил в ничейном матче третьего дивизиона против «Дарлингтона», а потом проехал 370 километров на клубном автобусе и поезде до отеля «Хилтон» в пригороде Лондона.

Уильямс взял с собой одноклубника Джона Форда, а спонсор покрыл расходы на финалиста и его спутника. У парня был день рождения, и он предпочел поездку в английскую столицу празднованию в валлийской глубинке. «Мы перекусили стейками с картошкой-фри, и, поскольку это был день рождения Форда, я сказал: «Давай, отпразднуем парой пинт», – вспоминал потом Джон. Нетрудно догадаться, что было дальше.

«За первой пошла вторая, а за третьей – четвертая. Еще у нас была бутылка шампанского, а потом мы занялись крепкими напитками. Я был парализован. Кажется, я вернулся в номер в районе трех ночи. Меня вырвало, и следующее, что я помню, это пробуждение в ванне. Джон брызгал мне в лицо холодной водой, а я в состоянии шока хотел его прибить. Потом я понял, что происходит: он орал мне: «Мы опаздываем, опаздываем!» – спринтер проснулся не в лучшем состоянии для рекордов.

Уильямс быстро пришел в себя, и партнеры по «Суонси» вовремя добрались до «Уэмбли». Нападающий вышел на стартовую линию против других футболистов, претендующих на 10 кусков. Одним из них был игрок «Ноттс Каунти» Кевин Бартлетт, показавший в квалификации лучшее время – 11,4 секунды. По котировкам парень был явным фаворитом, но букмекеры не знали, что он получил повреждение за несколько недель до соревнования. Кейт Керл из «Манчестер Сити» тоже считался одним из главным претендентов на приз, но сошел в полуфинале – возможно, его смутили приветственные выкрики десятков тысяч фанатов «МЮ» на трибунах.

Джон Уильямс Фото: Getty Images

В финальном забеге к Уильямсу и Бартлетту присоединились Ли Дженкинсон («Халл Сити»), Майкл Гилкс («Рединг»), Адриан Литтлджон («Шеффилд Юнайтед»), Тони Уиттер («Куинз Парк Рейнджерс»), Эфан Экоку («Борнмут») и Пол Флеминг («Мэнсфилд Таун»). «Ноттс Каунти», «КПР» и «Шеффилд» тогда играли в элите, четыре бегуна представляли клубы третьего дивизиона, еще один – четвертого.

Уильямс стартовал из положения стоя – видимо, Джон не был уверен, что сможет подняться из классической позы спринтера. Это не помешало ему обойти Бартлетта и остальных, к середине дистанции он был на корпус впереди стаи преследователей. 185-сантиметровый Джон широким шагом в стиле Усэйна Болта разбежался перед финишной чертой и, несмотря на похмельную пелену, пришел первым. Ему даже не пришлось наклонять корпус в конце дистанции, преимущество было слишком большим. Спортсмен не побил квалификационный результат Бартлетта, но в финале прибежал быстрее всех – за 11,49 секунды.

После победы Уильямс вскинул руки к небу. «Да, за такое вполне можно поблагодарить высшие силы. У парня были невероятные выходные», – выдал телекомментатор. Вряд ли журналист имел в виду ночь новоиспеченного быстрейшего футболиста Великобритании в ванной «Хилтона» перед забегом и события накануне.

Футболист солидно поднялся: в довесок к выигрышу в размере 10 тысяч фунтов он получил приличные выплаты от букмекеров, как и некоторые его одноклубники из «Суонси». На его победу принимали пари с коэффициентом 16/1. «Там было прилично моих денег, да», – ответил Уильямс на ремарку комментатора о сотнях фунтов ставок из Южного Уэльса.

В Rumblebows не торопились награждать героя. За 24 года на рынке компания ни разу не зафиксировала прибыль и к тому моменту в среднем теряла по 12 млн фунтов в год. Вскоре фирма обанкротилась, но Джон все же получил выплату – и был чертовски счастлив: «Я не мог в это поверить. Сразу внес залог за дом и купил новенький Peugeot». Вряд ли современные звезды Премьер-лиги согласятся на подобное за 10 тысяч, но можно хотя бы пофантазировать об исходе возможного забега.

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