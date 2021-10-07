Футболист «Брайтона» арестован по подозрению в сексуальном насилии. Игрок остается под стражей в полиции.
«Брайтон-энд-Хоув Альбион» осведомлен о том, что один из его игроков помогает полиции в расследовании предполагаемого правонарушения. Этот вопрос находится в ведении судебного процесса, и поэтому клуб не может дать дальнейших комментариев в настоящее время», – гласит заявление на официальном сайте клуба.
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Как сообщает Sky Sports со ссылкой на полицию Сассекса, футболист, которому идет третий десяток и чье имя не называется по юридическим причинам, арестован в ночном клубе Брайтона в среду утром. Также задержан мужчина в возрасте 40 лет. Двое мужчин арестованы после заявления женщины, которая сообщила, что подверглась сексуальному насилию в одном из заведений Брайтона. В данный момент жертва получает специализированную помощь от офицеров.
По информации британских медиа, футболист, о котором идет речь, это 25-летний Ив Биссума. «Клуб был переполнен – это популярный студенческий вечер, особенно среди новичков в городе. Люди были потрясены, увидев Биссума – он лучший игрок «Брайтона» на данный момент, поэтому он определенно привлек внимание. Они были еще более шокированы, когда его позже увели в наручниках за пределы клуба», – цитирует The Sun слова источника.
- В нынешнем сезоне АПЛ Биссума провел 5 матчей и сделал 1 ассист.
- «Брайтон» идет на шестом месте в таблице чемпионата.
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