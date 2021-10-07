Летний трансфер 36-летнего нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» увеличил стоимость акций «красных дьяволов» на Нью-Йоркской фондовой бирже на 650 млн евро.

Однако большой пользы непосредственно клубу это не принесло из-за того, что владеющее клубом семейство Глейзеров выставило в конце сентября на продажу 9,5 млн акций. Это означает, что вся эта дополнительная добавленная стоимость за последний месяц была полностью нивелирована Глейзерами, наводнившими рынок акциями. Проще говоря, они продают акции, пока цена на них высока, а прибыль кладут в карман, пишет The Sun

Хорошо себя чувствует и сам Роналду, которому камбэк в «Юнайтед» позволил забраться на первую строчку самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes. В сезоне-2021/2022 Роналду должен заработать 106,6 млн евро до вычета налогов, из которых 59,7 млн евро приходятся на его зарплату и бонусы за возвращение на «Олд Траффорд».

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Летом «Манчестер Юнайтед» заплатил «Ювентусу» 15 млн евро, а также 8 млн в качестве бонусов.

Криштиану заключил с «красными дьяволами» контракт до 30 июня 2023 года.

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