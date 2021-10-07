Мечта фанатов «Ньюкасла» о продаже клуба наконец-то сбылась. 14-летнюю эру правления скупого британца Майка Эшли прервал Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF – Public Investment Fund). Самый богатый формально частный фонд в мире приобрел «Ньюкасл» за 360 млн евро.

Фонд возглавляет наследный принц Мохамед бен Салман, и это поглощение сделает «сорок» одним из самых богатых футбольных клубов мира, пишет Daily Mail

Сделка была согласована еще весной, но неожиданно вмешался Катар. Дело в том, что правами на показ матчей АПЛ на Ближнем Востоке владеет катарский медиагигант beIN Sports. С этой страной Саудовская Аравия конфликтует с 2017-го, а beIN запрещен на территории этой страны. Саудовцы придумали телеприставки BeoutQ: сигнал beIN и других каналов воровали и перепродавали.

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Над ликвидацией проблемы работали полгода. Саудовцы согласились на все требования АПЛ, прикрыли все пиратские каналы, которые ретранслировали beIN, и разрешили катарцам вещание в стране. Более того – предложили им 1 млрд долларов в качестве компенсации. Взамен лига ускорила процесс одобрения сделки по «Ньюкаслу».

Аравийцы планируют инвестировать в команду большие деньги уже в январе – но будут делать это аккуратно, чтобы не нарушить внутренний английский фейр-плей и требования УЕФА.

В сезонах-1995/96 и 1996/97 «Ньюкасл» финишировал вторым в АПЛ.

В 2007 году Майк Эшли купил «сорок» за 150 млн евро.

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