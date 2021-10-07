Вероятно, самые счастливые люди на земле в эти часы – болельщики «Ньюкасла». Ненавидимый фанатами «сорок» Майк Эшли наконец закрыл сделку по продаже клуба самому богатому формально частному фонду в мире – Фонду государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF – Public Investment Fund).

Из-за требований АПЛ, которую не устраивало соблюдение авторских прав по трансляциям на Ближнем Востоке, продажи могло и не случиться. Но в конце концов лига и саудовцы пришли к соглашению. Так фанаты ждали положительных известий перед стадионом «Сент-Джеймс Парк»:

Чемпионат Англии Самый богатый фонд в мире выкупил «Ньюкасл» за 360 млн евро 3 ЧАСА НАЗАД

А вот как болельщики встретили долгожданную новость: Майк Эшли – больше не владелец «Ньюкасла».

После этого фанатов, собравшихся у «Сент-Джеймс Парк», было не остановить:

Они скандировали чанты «Мы вернули наш клуб», «Прогуливаемся по стране чудес Робсона» и, конечно же, «Он едет домой, он едет домой, Эшли едет домой».

Не обошлось и без посланий нынешнему тренеру «Ньюкасла» Стиву Брюсу: «Тебя уволят утром».

Сегодня фанаты «сорок» могут позволить себе даль волю эмоциям – их долгожданная мечта наконец осуществилась.

Эшли владел «Ньюкаслом» 14 лет: он приобрел клуб в 2007 году за 150 миллионов евро.

Сделка по продаже «сорок» фонду из Саудовской Аравии обошлась британцу в 360 миллионов евро.

Чемпионат Англии Кэрролл: «Мои дети думают, что я перейду в «Сити» или «Барсу» 18/09/2021 В 06:50