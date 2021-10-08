Федеральный судья штата Невада Дэниел Альбрегтс озвучил рекомендации суду нижней инстанции, предложив отклонить иск против Криштиану Роналду, которого американка Кэтрин Майорга обвинила в изнасиловании.

Он считает, что окружной судья в Лас-Вегасе Дженнифер Дорси должна отклонить гражданский иск по причине того, что адвокат Майорги Лесли Марк Стовалл основал дело на просочившихся в СМИ и украденных документах.

«Отклонение дела Майорги за ненадлежащее поведение ее адвоката – суровый результат. Но, к сожалению, это единственная соответствующая санкция, обеспечивающая целостность судебного процесса», – приводит слова Альбрегтса АР

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Дата заседания, на котором судья нижней инстанции рассмотрит рекомендации об отклонении иска, пока не назначена.

В 2018 году Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании. По ее словам, это случилось в Лас-Вегасе в 2009 году. Она заявила, что представители футболиста заплатили ей 375 тысяч долларов за неразглашение информации.

В октябре 2020 года модель предприняла новую попытку судебных разбирательств с Роналду, заявив, что не была способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении 2010 года.

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